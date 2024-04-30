مدرب الشرطة: مباراة اليوم تحسمها تفاصيل صغيرة

2024-04-30 12:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مدرب فريق الشرطة،المصري مؤمن سليمان، أن مباراة اليوم أمام فريق القوة الجوية مباراة كبيرة وستحسمها تفاصيل صغيرة وقلة الأخطاء المرتكبة ،فالفريقان لديهما لاعبون كبار.وأضاف في بيان للمكتب الإعلامي لدوري نجوم العراق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " قوة شخصية فريقنا هي التي ستمكن فريقنا من الخروج بنتيجة إيجابية وهكذا مباريات لا تعتمد على مستويات ونتائج مسبقة للفريقين بل تعتمد على حالة اللاعبين في يوم المباراة ".وبشأن نتيجة مباراة فريقه السابقة أمام النفط قال: إن " فريقه أخطر مرمى النفط في (11) محاولة ،بينما من هجمتين فقط سجل النفط هدف التعادل ، لكن الدوري لازال طويلاً والمتبقي (13) مباراة ويمكن أن يحصل أي شيء".وأوضح، "عندما تسلمت الفريق كان الفارق أكثر من خمس نقاط مع المتصدر وحالياً نحن في الصدارة ومباراة اليوم مع القوة الجوية لن تحسم لقب بطولة الدوري بالرغم من أهميتها".من جهة أخرى قال اللاعب السوري محمود المواس: إن " مباراة اليوم ضد فريق القوة الجوية مثل أي مباراة أخرى، مباراة ثلاث نقاط فقط وهي ليست مباراة كأس لتكون مصيرية وبطولة الدوري في النهاية هي مجموع نقاط لكل فريق وتحضيراتنا لهذه المباراة هي نفسها في كل المباريات لكن الفرق كونها مباراة جماهيرية وفريقنا جاهز لخوض غمارها لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا".