دوري نجوم العراق.. خمس مواجهات اليوم ابرزها كلاسيكو القيثارة والصقور

2024-04-30 12:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب بغداد واربع محافظات، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، انطلاق منافسات الجولة الـ 25 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة خمس مواجهات أبرزها كلاسيكو العراق بين المتصدر نادي الشرطة برصيد 55 نقطة، ومنافسه الوصيف نادي القوة الجوية برصيد 52 نقطة .

ويحتضن ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الثالثة والنصف مباراة أصحاب الأرض والجمهور وضيفه فريق الكهرباء.

فيما يستضيف فريق نفط ميسان على ملعبه فريق القاسم عند الساعة السادسة مساءً ، وفي التوقيت ذاته يستضيف فريق زاخو فريق الميناء.

بينما يحتضن ملعب الشعب الدولي قمة مباريات دوري نجوم العراق بين فريقي نادي الشرطة المتصدر وضيفه القوة القوة الجوية عند الساعة 8:15 مساءً .

ويختتم منافسات اليوم الأول من الجولة الـ 25 فريقا نادي النجف وضيفه نادي الكرخ عند الساعة 10:30 مساءً على ملعب النجف الدولي .



