2024-04-30 12:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، تلاعباً وشبهات فساد في مشروع بكلفة 73 مليار دينار في محافظة كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، تمكَّن بعد المُتابعة والتدقيق من كشف وجود تلاعبٍ في فقرات الكشف التخمينيّ المُعَدّ لمشروع تبليط المسار الثاني من طريق (كركوك – حويجة – منزلة) ومداخل كركوك".

وبينت، أن "المبلغ الكليَّ المُخصَّص لتنفيذ المشروع بلغ (73،144,803,950) مليار دينارٍ"، مُنوّهةً بـ "ضبط أصل الكشف التخمينيّ، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّ المُقصرّين".



وتابعت، أن "أعمال التحرّي والتدقيق الأصوليّ التي قام بها الفريق في مُديريَّة مجاري كركوك أزاحت الستار عن شبهات فسادٍ شابت عمل المُديريَّة ولجنتي الشراء والاستلام المُؤلَّفتين أواخر العام 2020 لغرض شراء 40 غطاساً لمحطات المُعالجة والرفع".

وأوضحت أن " تمَّ شراء الغطاسات من أحد المكاتب في المُحافظة بأسعارٍ مُبالغٍ فيها، لافتاً إلى تقديم وصولات عروضٍ وهميَّةٍ، وأنَّ عمليَّـة الشراء تمَّت خلافاً للكشف التخمينيّ".