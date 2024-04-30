2024-04-30 12:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، اعتماد الدفع الإلكتروني في استيفاء الرسوم بدءا من شهر آيار المقبل 2024.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "سيتم البدء الفعلي لاستيفاء الرسوم كمرحلة اولى قبل العمل به في جميع رئاسات المناطق الاستئنافية، لافتا إلى أن على السادة المحامين والمواطنين استعمال بطاقات الدفع الالكتروني لدفع المستحقات المالية المتعلقة بالإجراءات القانونية المعروضة امام القضاء".

وأضاف: "تم الاتفاق مع شركة العرب للدفع الالكتروني لاعتماد نظام محاسبي واداري يتم من خلاله استيفاء الرسوم والغرامات وقبض الكفالات والامانات القضائية الكترونيا عن طريق اجهزة الدفع الالكتروني (p.o.s)".

ويذكر أن مجلس القضاء الاعلى تبنى سياسة اتمتة وتبسيط الإجراءات انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد نظام الدفع الإلكتروني بدلا عن التعامل النقدي.