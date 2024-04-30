2024-04-30 12:18:07 - المصدر: منصة إيشان

وثق مقطع مصور، هجوم عضو مجلس محافظة بابل، محمد المنصوري، على موظفي إحدى دوائر بلدية بابل. وظهر المنصوري في المقطع الذي لقي انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، غاضبا، يصرخ بوجه موظفي البلدية، وهددهم قائلا: “والله العظيم ألعب بيكم طوبة”. ومنذ انتشاره، أثار المقطع موجة انتقادات واسعة طالت المنصوري، وأشاروا إلى أن أداء الواجب الوظيفي لا […]

ظهرت المقالة على طريقة “سنفور غضبان”.. عضو مجلس بابل يهدد موظفي بلدية المحافظة: “ألعب بيكم طوبة” أولاً على Eishan.