2024-04-30 12:18:07 - المصدر: منصة إيشان

منذ إقراره في مجلس النواب، السبت الماضي، أثار تعديل قانون “مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي”، موجة عارمة من الجدل، دخلت على خطها أطراف دولية على رأسها الولايات المتحدة، والأمم المتحدة اللتان اعترضتا عليه وطالبتا بإلغائه على أنه “سيعرض مواطنين لجرائم كراهية ومضايقات”. بينما حظي القانون بدعم رئيسي من الأحزاب الشيعية التي تشكل أكبر ائتلاف في البرلمان. […]

ظهرت المقالة هل يأتي “قانون مكافحة البغاء” على “المتعة” و”المسيار”؟ أولاً على Eishan.