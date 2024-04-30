بغداد واربيل  تتوصلان إلى نقطة مشتركة  بشأن الإيرادات غير النفطية

2024-04-30 12:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

توصلت الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كوردستان إلى نقطة مشتركة بشأن الإيرادات غير النفطية، الا انهما لم تتوصلا لحد الان الى اتفاق بشأن كيفية توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان. تركزت الخلافات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة والرواتب، على مشروع حسابي والإيرادات غير النفطية وتوصلتا إلى نقطة مشتركة بشأن الإيرادات غير النفطية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارا بشأن مصير حسابي. وبحسب معلومات قناة الثامنة، فأن الوفد الذي زار بغداد في 28 تشرين الثاني لمناقشة موضوع الإيرادات المحلية، أبدى استعداده لتسليم الإيرادات الاتحادية لشهري كانون الثاني وشباط الماضيين. النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله قال،