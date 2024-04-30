بنحو 24 مليون لتر.. المنتجات النفطية تسجل زيادة باستهلاك غاز السيارات

2024-04-30 12:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024) ، زيادة في استهلاك الغاز السائل للسيارات، مبينة أنها تعتزم افتتاح منافذ جديدة، بعد توزيعها نحو 24 مليون لتر من غاز السيارات خلال شهر آذار الماضي.

واكد مدير عام الشركة حسين طالب بحسب بيان لوزارة النفط تلقته "بغداد اليوم" "مُضي الشركة بإنجاز المزيد من منافذ الغاز لرغبة المواطنين بالتزود من وقود الغاز السائل للسيارات LPG من خلال المنافذ التابعة للشركة ومنافذ شركة تعبئة الغاز"، مبينا ان "شهر آذار الماضي سجل رقماً استهلاكياً جديداً قارب الـ (24) مليون لتر".

في الشأن ذاته أشار مدير هيأة التجهيز فلاح هاشم، بحسب البيان، الى "استمرار الشركة بتسجيل ارتفاع المبيعات شهرياً"، مشددا على ان "العمل جارٍ لافتتاح المزيد من المنافذ التي سترفد المنافذ التوزيعية بمزودات الوقود والتي بلغ عددها (107) منفذ (50) منها عائد الى شركة تعبئة الغاز و (57) عائد الى شركة التوزيع".