السوداني يؤكد أهمية توفير مستلزمات استمرار الدوام بالمدارس العربية في إقليم كوردستان

2024-04-30 12:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، ووزير التربية في حكومة إقليم كوردستان العراق آلان حمة سعيد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة الاخير سيرَ تنفيذ العملية التربوية ضمن مسار قطاع الخدمات في عموم محافظات العراق.

وأضاف البيان أن السوداني أطلع على عرض شامل لأهمّ التحديات والمعوقات التي يواجهها الجهاز التربوي، في الإقليم وسائر أنحاء العراق، وخطوات التعاون بين وزارة التربية الاتحادية، ووزارة التربية في حكومة الإقليم، لتحقيق استدامة العمل بالمناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية توفير مستلزمات الاستمرار بالدراسة لتلاميذ وطلبة المدارس العربية في إقليم كردستان العراق، وتهيئة بدائل تمكّنهم من المضيّ بالعام الدراسي الحالي واللاحق، ودعم الأسرة التعليمية بما يضمن تحقيق الهدف التربوي وتقديم الخدمات التعليمية لجميع تلاميذ وطلبة العراق، كجزء من ستراتيجية التربية والتعليم التي تبنتها الحكومة في برنامج عملها.