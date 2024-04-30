المالية النيابية: مجلس الوزراء سيصوت اليوم على جداول موازنة 2024

2024-04-30 12:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المالية النيابية يوم الثلاثاء، ان يصوت مجلس الوزراء في جلسة اليوم على جداول الموازنة لعام 2024.

وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نتطلع لحسم هذا الملف بالسرعة الممكنة وإرسال الجداول الى مجلس النواب للتصويت عليها بغية الشروع في عملية الاعمار والبناء والتنمية في إطار البرنامج الحكومي".

وأكد العطواني "على الالتزام بتطبيق أحكام وفقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات ( 2023 _ 2025 )، وتضمين تخصيصاتها المالية في جداول هذا العام لاسيما فيما يتعلق بالتعيينات والعقود التي لم تنفذ خلال 2023، وغيرها من الحقوق التي تمس حياة المواطنين".

وشدد "على دعم المحافظات وتمكينها لتنفيذ خططها الخدمية وبرامجها التنموية وإكمال متطلبات ادراج المشاريع الستراتيجية وبما يحقق قفزة نوعية على مستوى توفير الخدمات للمواطنين".

وفي غضون ذلك؛ اتفق رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والاسراع في إرسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها، لارتباطها بحياة المواطنين وتركيزها على الإنفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة.

وبحسب بيان صادر من مكتب المندلاوي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أكد الجانبان على اهمية تكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكاس ذلك على سرعة إقرار القوانين المهمة، ودعم جهود تنفيذ البرنامج الحكومي وخطوات مكافحة الفساد.