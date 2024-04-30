2024-04-30 12:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رصدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، حالات تلاعبٍ وشبهات فسادٍ في أحد مشاريع كركوك بقيمة اكثر من 73 مليار دينار.

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، تمكَّن بعد المُتابعة والتدقيق من كشف وجود تلاعبٍ في فقرات الكشف التخمينيّ المُعَدّ لمشروع تبليط المسار الثاني من طريق (كركوك – حويجة – منزلة) ومداخل كركوك".

وبين أنَّ "المبلغ الكليَّ المُخصَّص لتنفيذ المشروع بلغ (73،144,803,950) مليار دينارٍ، مُنوّهاً بضبط أصل الكشف التخمينيّ، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّ المُقصرّين".

وأضاف المكتب إنَّ "أعمال التحرّي والتدقيق الأصوليّ التي قام بها الفريق في مُديريَّة مجاري كركوك أزاحت الستار عن شبهات فسادٍ شابت عمل المُديريَّة ولجنتي الشراء والاستلام المُؤلَّفتين أواخر العام 2020؛ لغرض شراء (40) غطاساً لمحطات المُعالجة والرفع، مُوضحاً أنَّه تمَّ شراء الغطاسات من أحد المكاتب في المُحافظة بأسعارٍ مُبالغٍ فيها"، لافتاً إلى "تقديم وصولات عروضٍ وهميَّةٍ، وأنَّ عمليَّـة الشراء تمَّت خلافاً للكشف التخمينات".