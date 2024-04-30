خلال زيارته واشنطن.. محافظ نينوى يبحث افتتاح جامعة أمريكية بالموصل

2024-04-30 12:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، خلال زيارته الولايات المتحدة استقطاب الشركات الاستثمارية وفتح جامعة أمريكية في المحافظة.

ونشر موقع محافظ نينوى، بياناً اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وجاء فيه، أن "محافظ نينوى عبد القادر الدخيل التقى السفير العراقي في واشنطن نزار الخير الله، في مقر السفارة بواشنطن، وبحث الجانبان دعم قطاع الاستثمار من خلال جلب الشركات الاستثمارية الامريكية وتوفير البيئة والتسهيلات المناسبة لها للعمل في المحافظة، فضلاً عن مناقشة إمكانية فتح جامعة أمريكية في مدينة الموصل".

وقدم الدخيل، بحسب البيان، للسفير نزار الخيرالله "شرحاً موجزاً عن زيارته لولاية ميشيغان الأمريكية وأبرز مخرجاتها، فضلاً عن استعراض جدول زيارته إلى واشنطن والذي تضمن لقاء رئيس غرفة التجارة الأمريكية ورجال الأعمال وزيارة مقر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID".