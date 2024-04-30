الإعلام الحكومي: 3 ملايين مواطن سجلوا حتى الآن في بوابة أور الإلكترونية

2024-04-30 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نور الزيديأوضح فريق الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، آلية التسجيل في بوابة أور الإلكترونية، وفيما أشار إلى تسجيل 3 ملايين مواطن لغاية الآن في هذه البوابة، أكد أهميتها لتسهيل وتبسيط إنجاز جميع معاملات المواطنين اليومية في كافة مؤسسات الدولة.وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية الدخول والتسجيل في بوابة أور الإلكترونية ميسرة جداً للمواطنين، حيث وضعت دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إجراءات ميسرة لتبسيط وتسهيل عملية التسجيل داخل المنصة لكل مواطن عبر إدخال البيانات الأولية ورقم الهاتف النقال لكل مواطن ومن ثم إرسال رسائل نصية ترد الى المواطن مباشرة بشقين، إما إتمام عملية التسجيل والمباشرة بالدخول واستخدام الخدمات التي توفرها المنصة أو حدوث خلل ما، إذ توضح الرسالة للمواطن سبب عدم اكتمال التسجيل وهو لا يتجاوز موضوع إدخال بيانات خاطئة ويطلب من المواطن إعادة إدخال هذه البيانات".وأضاف مجيد، أن "هناك خدمة إرشادية أيضا وضعتها الدائرة وهي الرقم المجاني 5599 وهذه الخدمة متاحة للمواطنين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلًا لاستقبال استفسارات المواطنين عن آلية التسجيل والدخول في حال وجود أي خلل أو خطأ في تسجيل البيانات"، لافتاً إلى أن "هناك بحدود 3 ملايين مواطن لغاية الان سجلوا في هذه البوابة والنتائج الأولية والبيانات والتقارير الدورية التي تقدمها دائرة مركز البيانات الوطني هي جيدة جداً في عملية الاستخدام وإنجاز معاملات المواطنين".أما بخصوص الزخم، أوضح مجيد، أن "هناك بعض الخدمات التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية باستمرار ويوجد هناك زخم في الدخول على هذه الخدمات لكن بالتأكيد هو ليس سبباً في التأخير وأي خلل قد يحصل على البوابة أو أي خدمة فالملاكات الفنية والهندسية في مركز البيانات الوطني تعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها".ولفت إلى أن "هذه البوابة جاءت لتبسيط الإجراءات وتوفير خدمات أفضل، خدمات إلكترونية للمواطنين تختزل عليهم الزمن وتتجاوز البيروقراطية وتسهيل وتبسيط إنجاز جميع معاملاتهم اليومية في كافة مؤسسات الدولة".