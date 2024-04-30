سعد ناطق : مواجهة الشرطة مفصلية وفريقنا عازم على حسمها

2024-04-30 13:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد لاعب فريق القوة الجوية سعد ناطق على أهمية مباراة اليوم ضد فريق الشرطة كونها مفصلية للفريقين كونهما في صدارة دوري النجوم العراقي .وقال ناطق في تصريحات للمكتب الإعلامي لدوري نجوم العراق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الفريقين يمتلكان كل مقومات النجاح لذلك ستكون مباراة صعبة عليهما ، لكن فريقنا جاهز لهذه الموقعة بالرغم من الغيابات".وأضاف أن " فريقنا سيقاتل بكل ما أوتي من قوة داخل أرضية الملعب وكله عزم على خطف النقاط الثلاث واعتلاء صدارة الترتيب العام لدوري النجوم للموسم الحالي (2023-2024)".