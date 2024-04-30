سعد ناطق : مواجهة الشرطة مفصلية وفريقنا عازم على حسمها
2024-04-30 13:00:04 - المصدر: واع
بغداد – واع
أكد لاعب فريق القوة الجوية سعد ناطق على أهمية مباراة اليوم ضد فريق الشرطة كونها مفصلية للفريقين كونهما في صدارة دوري النجوم العراقي .
وقال ناطق في تصريحات للمكتب الإعلامي لدوري نجوم العراق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الفريقين يمتلكان كل مقومات النجاح لذلك ستكون مباراة صعبة عليهما ، لكن فريقنا جاهز لهذه الموقعة بالرغم من الغيابات".
وأضاف أن " فريقنا سيقاتل بكل ما أوتي من قوة داخل أرضية الملعب وكله عزم على خطف النقاط الثلاث واعتلاء صدارة الترتيب العام لدوري النجوم للموسم الحالي (2023-2024)".
أكد لاعب فريق القوة الجوية سعد ناطق على أهمية مباراة اليوم ضد فريق الشرطة كونها مفصلية للفريقين كونهما في صدارة دوري النجوم العراقي .
وقال ناطق في تصريحات للمكتب الإعلامي لدوري نجوم العراق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الفريقين يمتلكان كل مقومات النجاح لذلك ستكون مباراة صعبة عليهما ، لكن فريقنا جاهز لهذه الموقعة بالرغم من الغيابات".
وأضاف أن " فريقنا سيقاتل بكل ما أوتي من قوة داخل أرضية الملعب وكله عزم على خطف النقاط الثلاث واعتلاء صدارة الترتيب العام لدوري النجوم للموسم الحالي (2023-2024)".