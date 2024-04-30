نفط ميسان يلاقي القاسم بطموح كسب الثلاث نقاط
2024-04-30 13:00:04 - المصدر: واع
ميسان - واع - شذى السوداني
يستضيف فريق نفط ميسان اليوم الثلاثاء نظيره القاسم في ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة الـ(25) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي(2023-2024).
وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان خالد واهم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريق نفط ميسان أكمل استعداداته لمباراة اليوم أمام فريق القاسم وسيلعب مكتمل الصفوف ولا يعاني من أي إصابات، مستعيناً بعاملي الأرض والجمهور".
وأضاف أن " فرسان المملكة يسعى لخطف نقاط المباراة الثلاث لتحسين موقعه في سلم ترتيب فرق دوري النجوم ، لاسيما وأن مباراة الذهاب انتهت بالفوز بثلاثية نظيفة".
يذكر أن نفط ميسان يحتل المركز العاشر برصيد (32) نقطة ، فيما يحتل فريق القاسم المركز الثامن عشر وفي جعبته (17) نقطة.
يستضيف فريق نفط ميسان اليوم الثلاثاء نظيره القاسم في ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة الـ(25) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي(2023-2024).
وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان خالد واهم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريق نفط ميسان أكمل استعداداته لمباراة اليوم أمام فريق القاسم وسيلعب مكتمل الصفوف ولا يعاني من أي إصابات، مستعيناً بعاملي الأرض والجمهور".
وأضاف أن " فرسان المملكة يسعى لخطف نقاط المباراة الثلاث لتحسين موقعه في سلم ترتيب فرق دوري النجوم ، لاسيما وأن مباراة الذهاب انتهت بالفوز بثلاثية نظيفة".
يذكر أن نفط ميسان يحتل المركز العاشر برصيد (32) نقطة ، فيما يحتل فريق القاسم المركز الثامن عشر وفي جعبته (17) نقطة.