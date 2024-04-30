نفط ميسان يلاقي القاسم بطموح كسب الثلاث نقاط

2024-04-30 13:00:04 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانييستضيف فريق نفط ميسان اليوم الثلاثاء نظيره القاسم في ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة الـ(25) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي(2023-2024).وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان خالد واهم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريق نفط ميسان أكمل استعداداته لمباراة اليوم أمام فريق القاسم وسيلعب مكتمل الصفوف ولا يعاني من أي إصابات، مستعيناً بعاملي الأرض والجمهور".وأضاف أن " فرسان المملكة يسعى لخطف نقاط المباراة الثلاث لتحسين موقعه في سلم ترتيب فرق دوري النجوم ، لاسيما وأن مباراة الذهاب انتهت بالفوز بثلاثية نظيفة".يذكر أن نفط ميسان يحتل المركز العاشر برصيد (32) نقطة ، فيما يحتل فريق القاسم المركز الثامن عشر وفي جعبته (17) نقطة.