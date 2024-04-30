ضبط ادوية مهربة والقبض على 6 متهمين جنوبي بغداد

2024-04-30 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، بإلقاء القبض على ستة متهمين و ضبط ادوية مهربة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "وردت معلومات تفيد بوجود شاحنات وبداخلها ادوية مهربة مجهولة المصدر داخل الجملونات ضمن منطقه الدورة السريع جنوب بغداد"، مبينا ان "قوة امنية وبالاشتراك مع مفرزة من الجريمة المنظمة جانب الكرخ ومفرزة من استخبارات باشرت بالتحرك الى الموقع والقبض ستة متهمين كانوا يستقلون العجلات نوع تريلة محملات بأدوية مهربة مجهولة المصدر".

وأضاف المصدر، انه "تم تسليم المتهمين والعجلات والأدوية المهربة الى الجريمة المنظمة في منطقه حي العدل بموجب وصل أستلام أصولي بعد جردها والتأكد منها"، لافتا الى انه بالساعة 2000 من نفس اليوم عادت القوة بدون اي حادث".