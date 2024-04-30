2024-04-30 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، على إمكانية تحول العراق الى بيئة نشطة لتجارة المخدرات.

وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق لم يتحول الى بيئة نشطة لتجارة المخدرات، مع وجود الإجراءات الأمنية والحكومية في تتبع كل عصابات المخدرات".

وأضافت أن "الفترة الماضية حققت الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في القبض على أبرز تجار المخدرات والمافيات الدولية، فضلا عن احباط عمليات دخول المخدرات وكذلك ضبط كميات كبيرة تصل الى الاطنان واتلافها وفق الإجراءات الصحية والقانونية".

وتابعت أن "الحديث عن تحول العراق الى مركز إقليمي ودولي لتجارة المخدرات غير صحيح، فلا يمكن ذلك بظل الإجراءات الأمنية والمتابعة الدقيقة لهذا الملف من قبل رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين وكافة المسؤولين بالمؤسسات الأمنية والعسكرية"، مشيرة الى أنه "هناك تراجعا كبيرا بتجارة هذه المواد بسبب نجاح العمليات النوعية ضد تلك العصابات".

وأكدت وزارة الداخلية، الخميس (25 نيسان 2024)، ان عملية البتاوين تعد ّ انطلاقة لاستراتيجية جديدة في عمل وزارة الداخلية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري، في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، ان "إستراتيجية وزارة الداخلية الجديدة هي منع وقوع الجريمة ومهاجمة بؤر تواجدها وليس انتظار وقوعها".

وبين أن "العملية الامنية المنفذة في منطقة البتاوين ببغداد ستكون بداية لسلسلة عمليات أخرى في مناطق أخرى".

وشنت وزارة الداخلية فجر الخميس الماضي حملة امنية بمئات عناصر وضباط الشرطة، في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد، اسفرت عن اعتقال اكثر من 200 شخص متهمين بالدعارة والاتجار بالبشر والمخدرات وحيازة الاسلحة وغيرها من الجرائم.