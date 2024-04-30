شنيشل يفقد خدمات مهاجمه سالم أحمد في مباراة إندونيسيا المصيرية

2024-04-30 13:06:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فقد مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، خدمات المهاجم سالم احمد، الذي سيغادر بعثة المنتخب الأولمبي وينتقل إلى المستشفى يوم غد للوقوف على حالته بعد تعرضه للإصابة من قبل المدافع الياباني والتي خرج على إثرها من المباراة.

ولن يكون اللاعب سالم احمد ضمن قائمة لاعبي المنتخب الأولمبي التي تلعب مباراة المركز الثالث والرابع أمام منتخب إندونيسيا.

وأخفق المنتخب الأولمبي العراقي من خطف البطاقة المؤهلة المباشرة الى باريس بعد خسارته من نظيره الياباني بنتيجة 0-2 ضمن الدور نصف النهائي لبطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتاهل منتخبا اوزبكستان واليابان الى المباراة النهائية التي تقام الجمعة لتحديد المركزين الأول والثاني بعد أن ضَمِنا تأهلهما إلى أولمبياد باريس، بينما يلاقي منتخب العراق الاولمبي نظيره الاندونيسي لتحديد المركزين الثالث الذي يتأهل مباشرة والرابع الذي سيخوض لقاء الملحق.