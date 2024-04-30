بكلفة 73 مليارا.. كشف حالات تلاعب وشبهات فساد بتنفيذ مشروع في كركوك

2024-04-30 13:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، حالات تلاعب وشبهات فساد في تنفيذ مشروع بكلفة 73 مليار دينار في كركوك. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن فريق عمل مكتب تحقيق كركوك، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، تمكَّن بعد المُتابعة والتدقيق من كشف وجود تلاعبٍ في فقرات الكشف التخمينيّ المُعَدّ لمشروع تبليط المسار الثاني من طريق كركوك – حويجة – منزلة ومداخل كركوك. وأضاف ان المبلغ الكليَّ المُخصَّص لتنفيذ المشروع بلغ 73،144,803,950 دينارٍ، لافتاً إلى ضبط أصل الكشف التخمينيّ، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّ المُقصرّين. وأكد ان أعمال التحرّي والتدقيق الأصوليّ التي قام بها الفريق في مُديريَّة مجاري كركوك أزاحت الستار عن شبهات فسادٍ شابت عمل المُديريَّة ولجنتي الشراء والاستلام المُؤلَّفتين أواخر العام 2020، لغرض شراء 40 غطاساً لمحطات المُعالجة والرفع، مُوضحاً أنَّه تمَّ شراء الغطاسات من أحد المكاتب في المُحافظة بأسعارٍ مُبالغٍ فيها. وتابع تم تقديم وصولات عروضٍ وهميَّةٍ، لافتا الى ان عمليَّـة الشراء تمَّت خلافاً للكشف التخمينيّ.