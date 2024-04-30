مجلس الوزراء يصوت اليوم على جداول موازنة 2024

2024-04-30 13:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلنت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، ان مجلس الوزراء سيصوت في جلسة اليوم على جداول الموازنة لعام 2024. وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان تلقته الاقتصاد نيوز: نتطلع لحسم هذا الملف بالسرعة الممكنة وإرسال الجداول الى مجلس النواب للتصويت عليها بغية الشروع في عملية الاعمار والبناء والتنمية في إطار البرنامج الحكومي. وأكد العطواني على الالتزام بتطبيق أحكام وفقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 _ 2025 ، وتضمين تخصيصاتها المالية في جداول هذا العام لاسيما فيما يتعلق بالتعيينات والعقود التي لم تنفذ خلال 2023، وغيرها من الحقوق التي تمس حياة المواطنين. وشدد على دعم المحافظات وتمكينها لتنفيذ خططها الخدمية وبرامجها التنموية وإكمال متطلبات ادراج المشاريع الستراتيجية وبما يحقق قفزة نوعية على مستوى توفير الخدمات للمواطنين.