رئيس الوزراء يؤكد أهمية توفير مستلزمات استمرار الدراسة لطلبة المدارس العربية بكردستان

2024-04-30 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أهمية توفير مستلزمات الاستمرار بالدراسة لطلبة المدارس العربية في كردستان.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، ووزير التربية في حكومة إقليم كردستان العراق آلان حمة سعيد، في إطار متابعة رئيس الوزراء، سيرَ تنفيذ العملية التربوية ضمن مسار قطاع الخدمات في عموم محافظات العراق".

وأضاف أن "رئيس الوزراء اطلع على عرض شامل لأهمّ التحديات والمعوقات التي يواجهها الجهاز التربوي، في الإقليم وسائر أنحاء العراق، وخطوات التعاون بين وزارة التربية الاتحادية، ووزارة التربية في حكومة الإقليم، لتحقيق استدامة العمل بالمناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي".

وأشار رئيس الوزراء إلى "أهمية توفير مستلزمات الاستمرار بالدراسة لتلاميذ وطلبة المدارس العربية في إقليم كردستان العراق، وتهيئة بدائل تمكّنهم من المضيّ بالعام الدراسي الحالي واللاحق، ودعم الأسرة التعليمية بما يضمن تحقيق الهدف التربوي"، مشدداً على "ضرورة "تقديم الخدمات التعليمية لجميع تلاميذ وطلبة العراق، كجزء من ستراتيجية التربية والتعليم التي تبنتها الحكومة في برنامج عملها".