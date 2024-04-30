2024-04-30 13:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بـ471 الف دينار، وسعر الشراء 467 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند431 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 427 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 475 ألف دينار، و485 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 440 الفاً و450 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 545 ألف دينار، وعيار 22 بيع 500 الف دينار، وعيار 21 بيع 480 الف دينار، وعيار 18 بيع 410 آلاف دينار.