2024-04-30 13:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تنشر شبكة أخبار الناصرية، أسعار الفواكه والخضروات في أسواق الناصرية المحلية ليوم الثلاثاء المصادف 30 نيسان للعام 2024 الطماطم عراقية سعر 650 دينار للكيلو الواحد (نهاية موسمها) طماطم إيرانية سعر 750دينار للكيلو الواحد. باذنجان عراقي سعر 750دينار للكيلو الواحد. ايراني سعر 500 دينار للكيلو الواحد. بصل عراقي فقط حاليا سعر 500دينار للكيلو...

The post ليوم الثلاثاء.. أسعار الفواكه والخضروات في أسواق الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.