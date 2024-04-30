لأول مرة .. اعتماد نظام "الأتمتة" لنقل البضائع في منافذ اقليم كوردستان

2024-04-30 14:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن استخدام "نظام الاتمتة" لنقل البضائع من الإقليم وإلى دول الجوار والمنطقة.

وقال وزير النقل الكوردستاني آنو جوهر في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إنه ولأول مرة سيتم استخدام نظام "الأتمتة" لنقل البضائع في منافذ إقليم كوردستان، بالتنسيق مع وزارة النقل في بغداد التي تغطي جميع منافذ جمهورية العراق الاتحادية.

وأضاف أن هذا المشروع سيخلق حوالي 300 فرصة عمل للشباب في إقليم كوردستان وحده، موضحا أن المشروع يمكننا أيضا من مراقبة الشاحنات الداخلة الى أراضي الإقليم عبر المنافذ بطريقة "الترانزيت"، ومن خلال عرض البضائع إلكترونيا.

وتابع الوزير بالقول إن: هذا المشروع يأتي ضمن إطار التنسيق ومراعاة المصالح العامة لاقليم كوردستان والعراق كافة مع الدول المجاورة وبلدان المنطقة.