بلغت نحو 250 مليون دولار.. ارتفاع الحوالات الخارجية في مزاد "المركزي العراقي"

2024-04-30 14:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي اليوم الثلاثاء، بنسبة 89% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 245 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 273 مليوناً و300 ألف و122 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف؛ أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 245 مليوناً و890 ألفاً و122 دولاراً، مرتفعة بنسبة 89% عن المبيعات النقدية البالغة 27 مليوناً و410 آلاف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفا، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 199 شركة.