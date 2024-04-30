2024-04-30 14:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أهمية إجراء انتخابات برلمان كردستان في ظلّ توافق سياسي، مشدداً على ضرورة ضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تنفيذ هذا الاستحقاق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا عمر أحمد محمد".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء، استعراض أهمّ الإجراءات التي تمضي بها المفوضية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق".

وأكد السوداني "أهمية أن تجرى الانتخابات في ظلّ توافق سياسي، ومشاركة جميع المكونات المجتمعية من الأطياف العراقية في الإقليم، وضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تنفيذ هذا الاستحقاق".