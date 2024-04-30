بعد عملية البتاويين.. الداخلية توجه دعوة للمواطنين "المغتصبة منازلهم"

2024-04-30 14:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، المواطنين ممن اغتصب منه داره او أحد املاكه ضمن منطقة البتاوين لمراجعة مركز شرطة السعدون مع جلب الأوراق او الأدلة الثبوتية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد العملية النوعية التي نفذتها مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية في منطقة البتاويين ببغداد، اكتشفت أن هناك أملاكاً ودوراً تابعة للمواطنين تم اغتصابها والاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، وبهدف اتخاذ الإجراءات القانونية وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، تدعو الوزارة من اغتصب منه داره او أحد املاكه ضمن هذه المنطقة لمراجعة مركز شرطة السعدون مع جلب الأوراق او الأدلة الثبوتية لكي تعمل الجهات المختصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية على إرجاع حقوقه المسلوبة".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، فجر الخميس الماضي، اطلاق عملية أمنية هي "الأكبر منذ سنوات" في حي البتاوين بمنطقة الباب الشرقي مركز العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "باشراف وزير الداخلية عبد الامير الشمري أطلقت، عملية أمنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين ضمن العاصمة بغداد".

وبينت، أن "المئات من ضباطها ومنسبيها شاركوا في العملية، لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين، يرافقها جهد خدمي لتقديم الخدمات ورفع التجاوزات".



