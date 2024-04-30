اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آيار مع العيدية

2024-04-30 14:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آيار 2024 مع عيدية عيد الفطر المبارك.

وذكرت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران فنجان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الدائرة استكملت جميع الاجراءات المتعلقة بأطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعة الثانية عشر ليوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024 حيث تم صرف كافة الفروقات للمتقاعدين الذين تم تعديل رواتبهم وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم 18 لسنة 2023 واعتباراً من 1/12/2023 ولغاية الوقت الحاضر".

وأكدت فنجان بحسب البيان أن "الدائرة وبمتابعة تعديل الرواتب لطلبات التظلم المقدمة من قبل المتقاعدين وسوف يتم شمولهم بالفروقات على الشهر القادم بعد تعديل قرارات التخصيص لهم وفق المعادلة التقاعدية"، داعيةً "المتقاعدين كافه الى مراجعة المنافذ لتسلم رواتبهم".