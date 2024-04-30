طاقم تحكيم أردني يقود كلاسيكو بغداد

2024-04-30 14:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن تسمية طاقم تحكيمي اردني لقيادة "كلاسيكو العاصمة" بين الشرطة والقوة الجوية اليوم.

وقال محمد عرب نائب رئيس اللجنة لوكالة شفق نيوز؛ ان "الطاقم التحكيم الاردني يتألف من احمد المخادمة حكم ساحة، وأحمد مؤنس مساعد أولا، ومحمد البكار حكما ثان، والعراقي يوسف سعيد حكما رابعا، والعراقي واثق محمد حكم (فار)".

وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة 8:15 مساء اليوم الثلاثاء.

ويتصدر الشرطة ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة الـ 24 برصيد 55 نقطة، في حين يلاحقه الجوية ثانياً برصيد 52 نقطة.