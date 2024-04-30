الاتحاد الأوروبي يشيد باستقلال القضاء ودور المحكمة الاتحادية بترسيخ المبادئ الدستورية

2024-04-30 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أشاد سفير الاتحاد الأوربي في بغداد توماس سايلر، اليوم الثلاثاء، خلال لقاءه رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، باستقلال القضاء العراقي ودور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ المبادئ الدستورية والديمقراطية.

وذكر بيان صدر عن المحكمة الاتحادية العليا، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود استقبل سفير الاتحاد الأوربي في بغداد توماس سايلر في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد".

وأضاف البيان، أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا رحب بسفير الاتحاد الاوربي في بغداد"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات بين العراق والاتحاد الاوربي والدعم المقدم من دول الاتحاد لتعزيز العلاقات وتقديم التعاون مختلف المجالات والاستفادة من الخبرات الاوربية والتشديد على اهمية تدعيمها من اجل عراق آمن ومزدهر".

وأكد سفير الاتحاد الاوربي، أن "دول الاتحاد تتطلع الى بناء علاقات قوية مع الجانب العراقي على مختلف الاصعدة، لاسيما في مجال القضاء الدستوري".

وأشاد السفير، بـ"استقلال القضاء العراقي ودور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ المبادئ الدستورية والديمقراطية، بما يضمن بناء نظام برلماني يقوم على سيادة القانون".