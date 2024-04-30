الديوانية تعلن المباشرة بتنفيذ أكبر مشروع استثماري زراعي في صحراء قضاء الشنافية

2024-04-30 14:12:02 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاوي

أعلن محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بتنفيذ أكبر مشروع استثماري زراعي في صحراء قضاء الشنافية، فيما أشارت الشركة التنفيذية الى أن المشروع سيوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

وقال الزاملي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة المهندس الاستثمارية باشرت أعمال فحص التربة لغرض استثمار 26 ألف دونم لزراعة أشجار النخيل والمحاصيل الزراعية في قضاء الشنافية، كأكبر مشروع استثماري زراعي في المحافظة".

وأضاف الزاملي، أن "إدارة المحافظة تعمل على جعل الديوانية عاصمة العراق الزراعية من خلال جلب الشركات الاستثمارية في مجال الزراعة التي من شأنها تشغيل أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة".

وأكد الزاملي، "أننا نعمل على الإسراع في الإجراءات الإدارية والقانونية مع الدوائر الحكومية، لغرض إكمال التعاقد مع شركة المهندس الاستثمارية".

وبين الزاملي، أن "ناحية الشنافية ستكون منطلقاً للمشاريع الاستثمارية الزراعية في المحافظة، فضلاً عن الشروع مع شركات أخرى لإكمال إنشاء معمل الحديد والصلب ومشروع مطار الديوانية للشحن الجوي والتجاري ومشروع برج الديوانية".

من جانبه أشار رئيس هيئة استثمار الديوانية، رزاق شبر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظ تعمل على جلب الشركات الرصينة وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية لتهيئة بيئة صالحة وجاذبة للاستثمار".

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لشركة المهندس الاستثمارية، صلاح مهدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الشركة أخذت عينات لفحص التربة للشروع في زراعة المحاصيل الحقلية وإنشاء مجمعات متعدد الفضاءات لزراعة الخضر (الهيدروبولك) من خلال التخطيط الأمثل لاستغلال الأرض"، مشيراً إلى أن "شركته تعمل على بناء بيوت (مالتسبان) بمساحة 50000م2 بالإضافة إلى وضع الخطط لإنشاء 10 مجاميع أخرى بالتعاون مع شركة إسبانية، لاستغلال عامل الوقت وتحقيق الاستثمار الأمثل للأرض المخصصة".

ولفت إلى، أن "اختيار الموقع جاء لقربه من المحافظات المجاورة، بالإضافة إلى المساهمة في توفير أكثر من 10000 فرصة عمل".