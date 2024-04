2024-04-30 14:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، القبض على 6 مطلوبين ، بينهم مطلوب بجريمة القتل العمد شمالي الناصرية.وقالت الشرطة في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “مفارزها ألقت القبض على 6 متهمين من سكنة قضاء الشطرة أحدهم مطلوب بارتكاب جريمة قتل وفقا لأحكام المادة 406 من...

The post بينهم مطلوب بجريمة قتل.. متهمون بقضايا مختلفة في قبضة شرطة ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.