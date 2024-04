2024-04-30 14:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن النائب عن محافظة ذي قار، المهندس الاستشاري حسن الأسدي، عن استحصاله موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، السيد أحمد الأسدي، على شمول 1078 مواطنًا من أبناء المحافظة بالحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب الأسدي بوزير العمل مساء الاثنين 29 نيسان 2024، حيث ناقش معه العديد...

