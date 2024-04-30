المباشرة بتنصيب بوابات الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية

2024-04-30 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، عن مباشرة مركز الوقاية من الإشعاع بتنصيب واختبار بوابات للفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية كافة"، مبينة أن ذلك يهدف لمنع إدخال أي مادة ملوثة أو تحمل مصدراً إشعاعياً.

وقال وزير البيئة نزار ئاميدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وللجهود الوطنية في سبيل حماية المواطنين، تم تفعيل مشروع تنصيب واختبار بوابات للفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية كافة والمضي قدماً في إنجازه، والنهوض بالعمل الرقابي لمركز الوقاية من الإشعاع في الرقابة على المواد الغذائية والاستهلاكية كافة وتعزيز قدرة الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية، البرية والبحرية والجوية".

وأضاف "تم إعداد مشروع استثماري متكامل يتضمن نصب بوابات الفحص الإشعاعي في المنافذ كافة وإنشاء أربعة مختبرات، وربط شبكة البوابات ضمن نظام مراقبة تتم السيطرة عليه مركزياً من قبل المركز".

من جانبه، أشار مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع صباح الحسيني وفقاً للبيان، الى أن "العمل في الفحص الإشعاعي سيكون بإشراف مباشر من قبل المركز"، لافتاً الى أنه "سيتم نصب محطة مراقبة في مقر المركز لمراقبة إجراءات الفحص بشكل آني ومستمر".

وبين أن "هذه البوابات تشكل العصب الأساس في مراقبة دخول المواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة الى العراق من الناحية الإشعاعية، حيث سيتم نصب البوابات بمحافظة البصرة في منفذ ميناء أم قصر واستكمال نصبها لاحقاً في باقي المحافظات والمنافذ الحدودية الأخرى"، مؤكداً أنه "تم اختيار المواصفات الخاصة بهذه البوابات بما يتوافق مع المعايير الرقابية المعتمدة ومن أفضل المناشئ العالمية التي تمتاز بالكفاءة والدقة العالية في الكشف والقياس والتحري عن النظائر المشعة".

وتابع أن "المركز قام بإعداد دورات مكثفة للعاملين على تشغيل هذه البوابات في المنافذ الحدودية كافة".

يذكر أن مشروع تنصيب بوابات الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية يشكل خطوة اقتصادية مهمة من خلال تعزيز قدرات الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية وضمان حماية المواطنين والبيئة من مخاطر التعرض الإشعاعي الى مواد استهلاكية ملوثة تفوق الجرع الإشعاعية المعتمدة لعموم المواطنين.