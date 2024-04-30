حراك برلماني لتشريع قانون حق الحصول على المعلومة

2024-04-30 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – وسام الملاأعلنت لجنة الثقافة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن حراك لتشريع قانون حق الحصول على المعلومة.وقال مدير معهد التطوير النيابي سعد فياض، خلال ورشة عمل عقدت مع لجنة الثقافة النيابية، حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معهد التطوير النيابي، عقد بالتعاون مع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية ورشة عمل عن أهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة".وتابع، أن "ورشة اليوم تم تنظيمها لخلق بيئة ملائمة لتشريع القانون، كون أن العراق مرتبط بمواثيق دولية وقدم التزامات بعد 2003 وجزء منها حق الحصول على المعلومة".وأضاف، أن "المعهد عمل مع منظمات المجتمع المدني واللجان المعنية وعقد ورشاً عديدة من أجل تنظيم القانون"، لافتاً الى أن "القانون يعد أساسياً ويمثل واحداً من أهم القوانين التي نص عليها الدستور في مجال الحقوق".