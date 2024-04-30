الفنان سامي قفطان: أحترم التيار الصدري وتنسب لي أقوال "لم أجرؤ على قولها"

2024-04-30 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد الفنان العراقي سامي قفطان، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، احترامه للتيار الصدري، نافيا اي اقاويل تنسب له "لم اجرؤ على قولها". بحسب تعبيره

وقال قفطان في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، ان "البعض يحاول ان ينسب لي شخصيًا اقوال لم اجرأ على قولها تخص التيار الصدري الذي اكن له التقدير والاحترام".

وتابع "ثم انا فنان لم اقترب للسياسة فهي ساحة لها فرسانها وانا ساحتي الفن"، متسائلا "فلماذا هذا التصيد بالماء العكر؟"، مستدركا بالقول "شكرًا".



