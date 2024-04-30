المحكمة الاتحادية ترد دعوى طلب إلغاء قرار إعادة النازحين وإغلاق ممثليات التربية بكردستان

2024-04-30 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، رد دعوى طلب إلغاء قرار إعادة النازحين وإغلاق ممثليات التربية في إقليم كردستان.

واشار اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى "طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالعدد (24043) لسنة 2024 والمتضمن في الفقرة (16) منه (تحديد تاريخ 30\7\2024 موعداً لإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين), والأمر الإداري الصادر من وزارة التربية بالكتاب ذي العدد (4920) في 13\2\2024 والمتضمن (اعتماد تاريخ 30\7\2024 لإغلاق ممثليات وزارة التربية في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك)".

واوضح البيان أن "الدعوى حُسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامة الدعوى".