2024-04-30 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، ان قرار مجلس الوزراء بزيادة اسعار البنزين المحسن والممتاز سيدخل حيز التنفيذ بدء من يوم غد الاربعاء.

وتضمنت وثيقة صادرة من الشركة تلقتها "بغداد اليوم"، انه "نرفق لكم كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة عشر بتاريخ 2024/3/26 قرار مجلس الوزراء المرقم (24213) لسنة 2024 الفقرة سادساً والمتضمن زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينار للتر الواحد والبنزين الممتاز الى (1250 دينار) للتر الواحد بدءاً من تاريخ 5/1/ 2024 على ان ترسل مبالغ الزيادة الى وزارة المالية ويعاد النظر بشأن الزيادة المذكورة بعد ثلاثة اشهر".

وتابعت الوثيقة، "لاتخاذ اللازم من قبلكم على ان يتم ارسال كميات ومبالغ فرق السعر شهرياً الى مقر الشركة ليتم ارسالها الى وزارة المالية وحسب التعليمات والضوابط المالية".

وكان مجلس الوزراء، قرر الأربعاء، (27 آذار 2024)، زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار 2024.







