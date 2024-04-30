بغداد وأربيل تبحثان آليات العمل المشترك لاستعدادات موسم تسويق الحنطة

2024-04-30 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وزير التجارة أثير داود الغريري مع وزير التجارة والصناعة كمال مسلم سعيد ووزيرة الزراعة بيكرد طالباني في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، آليات العمل المشترك لاستعدادات موسم تسويق محصول الحنطة المحلية والكميات المتوقعة وتهيئة المخازن والطاقات الخزنية الاستيعابية.وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التجارة أثير داود الغريري بحث مع وزير التجارة والصناعة كمال مسلم سعيد ووزيرة الزراعة بيكرد طالباني في حكومة إقليم كردستان والوفد المرافق لهما آليات العمل المشترك لاستعدادات موسم تسويق محصول الحنطة المحلية والكميات المتوقعة وتهيئة المخازن والطاقات الخزنية الاستيعابية".وأكد الغريري ،خلال اللقاء، على "التعاون والدعم بكل ما يخدم فلاحي الإقليم أسوة بفلاحي باقي محافظات البلاد وحسب معايير المساواة والارتقاء بالتعاون والدعم مع وزارتي التجارة والزراعة في الإقليم لتقديم أفضل الخدمات والدعم . "ودعا "وفد الإقليم إلى التنسيق والتفاهم مع وزارة الزراعة الاتحادية حول المساحات المزروعة والغلة الزراعية وحجم الكميات المتوقع تسويقها وبما يتناسب مع حجم الطاقات الخزنية للإقليم مع العمل في الوقت ذاته على توسعة الطاقات الخزنية من البناكر كطاقات احتياطية تحسبا لأي طارئ بهذا الجانب وتلافياً لما حدث في الموسم السابق في تحديد كميات أقل من المتوقع الذي تم تسويقه بالعام الماضي وسبب لوزارة التجارة الاتحادية زخماً في مواقعها في محافظتي نينوى وكركوك بسبب تسويق كميات لها من الإقليم".وأوضح الغريري: "نحن سعينا ومنذ تسلمنا مهام وزارة التجارة على دفع مستحقات فلاحي الإقليم للأعوام 2014 ، 2015 ، و2016 والتي تم تسليمها بالكامل وهدفنا العمل بمعايير المساواة والعدالة مع كل المحافظات العراقية".من جانبها قالت طالباني: إن "الإقليم عمل هذا العام بشكل علمي وفني ودقيق، من خلال زراعة مساحات كبيرة من الحنطة، وإنتاج من المحصول بمستويات عالية، فضلاً عن العمل مع وزارة الزراعة الاتحادية بتشكيل لجنة فنية استشارية وقامت بالمسح الجوي للمساحات الزراعية بالإقليم، الخاصة بزراعة الحنطة".