الفراغ الخزني في العراق يتجاوز الـ 100 متر مكعب.. هل هناك خشية من الفيضانات؟

2024-04-30 15:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء، أن الفراغ الخزني للمياه في العراق يصل الى أكثر من 100 مليار متر مكعب. وقال عضو اللجنة ثائر الجبوري، ان ملف المياه في العراق في سلم الأولويات، مبينا ان العناية الالهية خلال فصل الشتاء أسعفت سدود البلاد بزيادة مخزن المياه في بحيراتها من 2025 وهي نسبة جيدة. وأضاف لكن يبقى حجم الفراغ الخزني كبير، إذا ما عرف بانه يتجاوز الـ 100 مليار م3، وهناك إمكانية لاستيعاب اي موجة فيضانية قادمة دون اي قلق. وتابع الجبوري، أن العراق بدء يعتمد استراتيجية شاملة في تقليل استهلاك المياه من خلال اعادة النظر بنظم السقي والانتقال السريع الى الري الحديث، فضلا عن جهود وزارة الموارد المائية في تبطين الانهر والجداول، بما يتيح الاستخدام الامثل للملف. وأشار الى أن أشهر الجفاف الماضية رغم قسوتها لكنها دفعت الى تبني استراتيجية في تغيير انماط السقي واستخدامات المياه والتفكير جديا في تمويل سلسلة مشاريع لحصد مياه الامطار خاصة في الاجزاء الشرقية والشمالية بما يسهم في الاحتفاظ بكميات أكبر من مياه الامطار.