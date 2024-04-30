محافظ بغداد: العام المقبل موعد افتتاح مستشفى الفضيلية المركزي

2024-04-30 15:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حدد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الثلاثاء، موعد افتتاح مستشفى الفضيلية المركزي، فيما اشار الى ان نسبة الانجاز بلغت 76 بالمئة. وذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي بالمحافظة في بيان تلقتهالاقتصاد نيوز، أن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اجرى زيارة ميدانية إلى مشروع مستشفى الفضيلية العام يرافقه الملاك المتقدم لمحافظة بغداد. وأكد العلوي أن هذا المشروع مهم وتبلغ سعته 200 سرير وبلغت نسبة انجازه 76 بالمئة، معربا عن امله بـافتتاح هذا الصرح الطبي مطلع العام المقبل. وأضاف ان المستشفى سيسهم بتقديم خدمة طبية كبيرة إلى أهالي العاصمة، لافتا الى ان جميع ما فيه من معدات وأجهزة من مناشئ عالمية رصينة وتقنيات حديثة ومتطورة. وشدد العلوي وفقا للبيان على ضرورة إدارة المستشفى وتشغيلها بأسلوب مختلف وجديد، وهذا ماتحدثنا به في اجتماع بمكتب رئيس مجلس الوزراء وهو اليوم في محل نقاش وتفكير وتخطيط في وزارة الصحة عن كيفية تشغيل هذه المستشفيات لتقديم الخدمات بجودة عالية وتكون فيها الرعاية الصحية والخدمات العلاجية مستديمة في جودتها.