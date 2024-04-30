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نادي النجف :عازمون على تحقيق النقاط الثلاث

نادي النجف :عازمون على تحقيق النقاط الثلاث
نادي النجف :عازمون على تحقيق النقاط الثلاث
2024-04-30 15:12:02 - المصدر: واع
النجف الأشرف - واع - حيدر فرمان 
أكد مساعد مدرب نادي النجف عدي عمران، عزم فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة فريق الكرخ اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الـ(25) من دوري النجوم .
وقال عمران في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " فريقه يسعى من خلال هذه المباراة الى كسب النقاط الثلاث كوننا نلعب في المرحلة الثانية من الدوري وهي مرحلة حصد النقاط".
وأضاف أن " الفريق يمر حالياً بوضع جيد ونتائجه في تصاعد من خلال الاستقرار وانسجام اللاعبين و طريقة اللعب والأسلوب المتبع وهذه الأمور هي من تتحكم في نتيجة المباراة ".
وأوضح أن " فريقنا جاهز للمباراة وقادر على كسب النقاط الثلاث مستعيناً بعودة اللاعبين المصابين الذين أصبحوا جاهزين لخوض هذه المباراة ، لاسيما وأن المباراة تقام في ملعب نادي النجف وأمام جمهوره ".

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