نادي النجف :عازمون على تحقيق النقاط الثلاث

2024-04-30 15:12:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانأكد مساعد مدرب نادي النجف عدي عمران، عزم فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة فريق الكرخ اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الـ(25) من دوري النجوم .وقال عمران في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " فريقه يسعى من خلال هذه المباراة الى كسب النقاط الثلاث كوننا نلعب في المرحلة الثانية من الدوري وهي مرحلة حصد النقاط".وأضاف أن " الفريق يمر حالياً بوضع جيد ونتائجه في تصاعد من خلال الاستقرار وانسجام اللاعبين و طريقة اللعب والأسلوب المتبع وهذه الأمور هي من تتحكم في نتيجة المباراة ".وأوضح أن " فريقنا جاهز للمباراة وقادر على كسب النقاط الثلاث مستعيناً بعودة اللاعبين المصابين الذين أصبحوا جاهزين لخوض هذه المباراة ، لاسيما وأن المباراة تقام في ملعب نادي النجف وأمام جمهوره ".