2024-04-30 15:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الثلاثاء أهمية أن تجرى انتخابات برلمان اقليم كوردستان في ظلّ توافق سياسي. وقال مكتبه الاعلامي في بيان ان السوداني استقبل، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عمر أحمد محمد، وجرى خلال اللقاء، استعراض أهمّ الإجراءات التي تمضي بها المفوضية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق. وأكد السوداني أهمية أن تجرى الانتخابات في ظلّ توافق سياسي، ومشاركة جميع المكونات المجتمعية من الأطياف العراقية في الإقليم، وضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تنفيذ هذا الاستحقاق. وقال رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان اصدار القرارات بخصوص انتخابات برلمان اقليم كوردستان من صلاحيات رئيس الاقليم.