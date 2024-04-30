2024-04-30 15:30:08 - المصدر: منصة إيشان

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي في “احتمال استخدام إسرائيل في حربها على قطاع غزة أسلحة حرارية تؤدي إلى تبخر أو انصهار أجساد الضحايا”. وطالبت المنظمة الدولية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان، بتشكيل “لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، بما في ذلك احتمالية استخدامها قنابل تولد حرارة شديدة […]

ظهرت المقالة منظمة دولية تطالب بتحقيق في غزة: “أجساد الضحايا تتبخر” أولاً على Eishan.