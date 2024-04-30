البرلمان يصوت على اضافة "قانون الأمن الوطني" ضمن جدول أعمال جلسة اليوم

2024-04-30 15:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي، فيما صوت على إضافة فقرة على جدول أعماله (قانون جهاز الامن الوطني).

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي، افتتح أعمال الجلسة رقم (23)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول"، مبينة أن "الجلسة عقدت بحضور 172 نائباً".

وأشارت الى ان " مجلس النواب صوت على إضافة فقرة على جدول أعماله (قانون جهاز الامن الوطني)".



