كوردستان تتأهب لموجة الأمطار ووزارة نقلها تحدد ذورة الهطول وموعد انتهائها

2024-04-30 15:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان، أن موجة الأمطار التي تتعرض لها مناطق ومدن الاقليم ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل، متوقعا أن تعطل بغزارة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقال ديلان رشاد المتحدث باسم وزارة النقل الكوردستانية في مؤتمر صحفي، إن "موجة الأمطار التي غطت إقليم كوردستان ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 6 - 5 - 2024".

وأردف أن أمطاراً غزيرة ستهطل في مناطق ومدن اقليم كوردستان يومي الخميس والجمعة المقبلين، مؤكدا أن "تأثير الغبار المتصاعد الذي كان يغطي إقليم كوردستان تراجع بسبب هطول الأمطار".

ووفقا للمتحدث فإن نسب تساقط الأمطار في محافظتي حلبجة وكركوك وادارة منطقة "رابرين" ستكون أعلى من المدن الأخرى في إقليم كوردستان.

من جهته اعلن مدير اعلام مديرية الدفاع المدني في اربيل سركوت كارش خلال المؤتمر ذاته، أن منتسبي الدفاع المدني في اقليم كوردستان كافة على اتمّ الجهوزية لأي احتمال قد يحدث خلال تساقط الأمطار.

وقال كارش، إن "جميع منتسبي الدفاع المدني تم نشرها في المراكز والمناطق التي تتطلب حفظ سلامة المواطنين فيها"، مشيرا الى أن الموجة قد بدأت، وان حركة المرور بين المدن ستتراجع.

ودعا سائقي العجلات والشاحنات الى خفض معدلات السرعة بالقيادة لتجنب الحوادث، مطالبا المواطنين الذين يقطنون قرب مجاري الانهر والمصبات المائية الى اخذ الحيطة والحذر.