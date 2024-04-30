محافظ السليمانية يشكو زيادة عدد المركبات في شوارع المحافظة: تسببت بالازدحامات

2024-04-30 15:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد محافظ السليمانية هفال ابو بكر اليوم الثلاثاء، أن زيادة عدد المركبات خلقت مشاكل مرورية في السليمانية، مبيناً أن المحافظة تسعى لتنفيذ "المخطط التنظيمي" لتخفيف الازدحامات.

وقال أبو بكر في كلمة له في إطلاق أسبوع هواوي لأحدث الابتكارات والتقنيات الذكية والذي بدأ في السليمانية وسينتقل إلى أربيل وبغداد، وتابعتها وكالة شفق نيوز: "لقد بذلنا جهودا كبيرة لتحسين نظام النقل العام، ولكن بالإضافة إلى مشكلة الطرق، لدينا مشكلة زيادة عدد المركبات في السليمانية".

وأضاف: "نواصل جهودنا مع المرور وبلدية السليمانية لتنفيذ نظام المخطط التنظيمي لمحافظة السليمانية (الماستر بلان)، كما هو لتخفيف الازدحام في الشوارع".