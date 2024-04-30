2024-04-30 16:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف الثلاثاء من الأثر الكبير الذي يخلّفه التصعيد المستمر في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل، على الأطفال الذين بات الآلاف منهم خارج المدارس. وأعرب ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر في تقرير بعنوان "محاصرون في مرمى النيران"، عن القلق العميق تجاه الأطفال والأسر الذين أجبروا على ترك منازلهم، وإزاء الأثر طويل الأمد الذي يتركه العنف على سلامة الأطفال وصحتهم وتعليمهم، بينما يدخل القتال في جنوب لبنان شهره السابع. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية الأطفال والمدنيين، مضيفاً "علينا مضاعفة جهودنا جميعاً للتأكد من أن كلّ طفل في لبنان يذهب الى المدرسة ويتعلّم، وأنه