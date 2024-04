2024-04-30 16:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تدخل الحكومة المركزية ووزير الداخلية عبد الامير الشمري في مسألة ناحية بصية والتي حدثت بين محافظتي ذي قار والمثنى. وأكد العمري في لقاء له عبر تلفزيون الناصرية أن “مسألة ناحية بصية كان من الممكن...

The post عبر تلفزيون الناصرية… رئيس مجلس ذي قار يكشف أسباب تدخل الحكومة بـ”أزمة بصية” appeared first on شبكة اخبار الناصرية.