الموارد: نجحنا باستثمار مياه الأمطار والسيول لزيادة الخزين المائي

2024-04-30 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع – حسن الفوازأكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، تحقيق نجاح في استثمار مياه الأمطار والسيول لزيادة الخزين المائي في السدود والخزانات.وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية علي راضي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق عانى في السنوات الأخيرة من شح المياه وقلة الإيرادات المائية وانحسار وانخفاض الخزين المائي بشكل كبير، إضافة إلى التغيرات المناخية خلال الأربعة المواسم السابقة".وأضاف، أن "الوزارة استطاعت الاستفادة من الأمطار الأخيرة والسيول التي وردت واستغلال المياه بشكل كبير في تعزيز الخزين المائي في السدود والخزانات".وتابع أن "مؤتمر بغداد الدولي الرابع بحث العديد من المحاور أهمها مواجهة التغيرات المناخية وشح الإيرادات المائية، بالتنسيق والتعاون بين الدول وخصوصاً الدول المتشاطئة".وأشار إلى أن "الوفود التي حضرت المؤتمر كانت عالية المستوى منها وفد جمهورية إيران الإسلامية، ووفد الجمهورية التركية، إضافة إلى العديد من المنظمات العالمية والأممية والخبراء المهتمين في هذا المجال، مبيناً أن" حجم الوفود والتمثيل الوزاري لوزراء الموارد المائية العرب كان عالياً".